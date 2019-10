Reddit this

Fürstin Charlène: Rätselraten in Monaco! Die 41-Jährige ist abgetaucht!

Schlimme Befürchtungen in Monaco: Warum ist Fürstin Charlène nicht mehr an Alberts Seite?

Was ist da bloß los in Monaco? Schon wieder musste (61) mehrere wichtige Termine alleine absolvieren. Um den Verbleib von Gattin Charlène (41) gibt es nur ein großes Rätselraten.

Mal ist seine Schwester Caroline (62) an seiner Seite, ein andermal muss Fürst Albert seinen Pflichten ganz alleine nachkommen. So geht das – bis auf drei Ausnahmen – schon wochenlang. Ganz Monaco fragt sich: Wo steckt die Charlène? Warum ist die Fürstin nicht an Alberts Seite?

Wo steckt Fürstin Charlène?

Sie fehlte etwa, als der Fürst in Monaco - wie Robert Redford (83) zur Ocean-Gala zum Schutz der Weltmeere einlud. Ein Event, das der Ex-Schwimmerin immer am Herzen lag, das sie nie ausließ. Nicht mal im Sommerurlaub, an Bord der Luxusjacht „Arience“ vor Kroatien, hat man sie gesehen. Nur zum Rot-Kreuz-Ball Ende Juli, zum Volks-Picknick Anfang September und kurz darauf zur Einschulung der Zwillinge Jacques und Gabriella (4) ließ Charlène sich blicken. Wie immer mit einer eisigen Miene.

Fürstin Charlene: Spurlos verschwunden! Wo steckt Alberts Frau?

Offiziell heißt es oft, Fürstin Charlène sei einfach mit den Kindern im Palast, wenn sie mal wieder fehlt. Doch stimmt das?

