Fürstin Charlene: Scheidung! Sie hat noch nur diesen Ausweg

Eines ist uns allen bewusst: Nur wenn Charlene stabil ist und es auch bleibt, kann sie für ihre Zwillinge eine gute Mama sein. Fällt sie wieder aus, weil sie, wie Albert selbst sagte, "emotional und seelisch erschöpft" sei, ist das niemandem dienlich. Weder für sie selbst – und schon gar nicht für ihre Kinder. Und ihre Ehe mit Albert? Ein wirkliches Happy End scheint nicht in Sicht, seit sie nach ihrer Auszeit in Südafrika und in der Schweiz nach Monaco zurückgekehrt ist.

Zwar absolviert das Fürstenpaar beinahe schon in Dauerschleife einen Termin nach dem anderen gemeinsam. Aber was beweist das schon? Das Paar wirkt in der Öffentlichkeit im Umgang miteinander distanziert. Wie muss es da erst hinter verschlossenen Türen sein?

