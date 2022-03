Fürstin Charlene: Schockierende Enthüllungen nach ihrer Rückkehr

Das strenge Protokoll, Intrigen, Missgunst – die Atmosphäre am Hof ist für die 44-Jährige kaum zu ertragen. Kein Wunder, dass Charlene mit Jacques und Gabriella (beide 7) laut des Magazins „Voici“ einen Neuanfang außerhalb des Fürstentums planen soll. Und eine mischt kräftig mit: Erzfeindin Nicole Coste (50)! Die Ex-Stewardess hat mit Fürst Albert (64) den unehelichen Sohn Alexandre (18) – und macht keinen Hehl daraus, dass sie mehr Einfluss am Hof will. Sie stichelte gegen Charlene, tauchte zuletzt bei wichtigen Terminen an der Seite der Fürstenfamilie auf. Darüber hinaus brachte sie Alexandre sogar als künftigen Regenten ins Spiel! "Es ist die Sache des Fürsten, das zu entscheiden", erklärte sie frech. Böse Zungen behaupten darüber hinaus, Charlene habe Zoff mit Schwägerin Caroline (65), weil die sich in die Erziehung der Zwillinge einmische. Das ist aber schwer zu glauben. Vermutlich ist Charlene eher dankbar, dass sie für ihre Kinder da war.

Man darf gespannt sein, was jetzt passiert. Wird die Fürstin wirklich aus Monaco flüchten? Oder hat sie mittlerweile die Kraft, wie eine Löwin um ihre Rolle als Landesmutter zu kämpfen?