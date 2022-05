Fürstin Charlène: Schon wieder abgetaucht!

Das Drama nimmt einfach kein Ende! Wer gedacht hatte, dass nach Charlènes (44) Rückkehr ins Fürstentum nun endlich Ruhe einkehrt, hat sich gründlich getäuscht. Nach zwei offiziellen Auftritten in Monaco an der Seite von Ehemann Albert (64) und den gemeinsamen Zwillingen Gabriella und Jacques (7) ist sie offenbar schon wieder abgetaucht! Ein verhängnisvoller Schritt, der sie das Liebste kosten könnte, was sie hat. Nimmt die ihr so verhasste Schwägerin Caroline (65) ihr jetzt die süßen Zwillinge für immer weg?