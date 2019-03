Fürstin Charlène: Sie hat Albert verlassen!

So glücklich hat man Fürstin Charlene lange nicht mehr erlebt: Mit ihren Kindern in Südafrika blüht sie regelrecht auf.

Sie hatte ihren Kindern immer schon den Kontinent zeigen wollen, den sie heute noch „ihre Heimat“ nennt. Bei einer Safari staunen Prinz Jacques von Monaco und seine Zwillingsschwester Gabriella (4) mit offenen Mündern über Nilpferde, Zebras und Löwen. Fürstin Charlene, die in Südafrika aufwuchs, veröffentlichte jetzt Fotos davon bei Instagram. „Erste afrikanische Erlebnisse“, schrieb sie dazu.

Zum Familienglück fehlt jetzt nur noch der Vater, könnte man meinen. Doch von (60) keine Spur. Er blieb zu Hause im Palast in Monaco. Termine, Termine. Charlene hat ihn mit den Kindern verlassen – für die Reise. Oder steckt etwa noch mehr dahinter? Eine schwere Belastungsprobe für ihre Ehe.

Fürstin Charlène: Flucht nach Afrika! Ist ihre Ehe endgültig am Ende?

Mit dem südafrikanischen Magazin „Rooi Rose“ sprach Charlene kürzlich ungewohnt offen über ihre Probleme: „Mein Einzug in den Palast war anfangs ein Schock… Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und hatte niemanden, der mir helfen konnte. Es gab so viele Erwartungen ... an mich. Wie man sein soll, wie man reden soll … Man kann es kaum richtig machen. Protokoll, Protokoll! Es erstickte mich fast und war schwierig – und ist es auch nach sieben Jahren noch.“

Ist die Ehe von Charlene und Albert am Ende?

Unglaublich, dass ihr offenbar niemand helfen konnte - offenbar noch nicht mal Ehemann Fürst Albert. Kein Wunder, wenn Charlene jede Chance nutzt, ihrem goldenen Käfig zu entfliehen. „Ich liebe Afrika. Es ist in meinem Herzen, in meinem Blut“, sagte sie einst. Man könnte ihr fast wünschen, bald wieder in ihrer Heimat zu leben, wo sie sich so befreit fühlt. Doch dann müssten ihre kleinen Thronerben wohl ohne sie im Grimaldi-Palast bleiben. Und das könnte sie als Mutter nicht zulassen.

In Monaco zeigte sich Albert derweil mit seiner Schwester Stephanie (54) als „Ersatz-First-Lady“. Immer wieder nimmt sie bei Terminen Charlenes Platz ein. Doch es hilft nichts: Die Fürstin muss zurückkehren, die Ferien sind vorbei, die Kinder müssen zur Schule. Und Charlene muss zurück zu Albert. Und zurück zum furchterregenden Protokoll, in dem sie fast erstickt.