Fürstin Charlène: Sie will Monaco für immer verlassen

Wie nun eine Quelle gegenüber "Voici" behauptet haben soll, sind die Vorbereitungen für Charlènes Umzug bereits im vollen Gang! Wie es heißt, will die Fürstin mit ihren Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella Monaco für immer den Rücken zukehren und an einem anderen Ort ein neues Leben beginnen. Der Insider verrät: "Sie hat verstanden, dass es ihr überhaupt nicht guttun würde, wieder in Monaco zu leben". Weiter heißt es: "Sie will nicht mehr, dass Jacques und Gabriella in Monaco aufwachsen. Sie möchte mit ihnen an einen anderen Ort ziehen und Albert soll derjenige sein, der hin und her fährt, um sie zu sehen." Autsch! Definitiv harte Aussagen, die Fürst Albert sicherlich einen tiefen Stich verpassen! Was an diesen Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt gab der Palast dazu jedenfalls noch kein Statement ab...