Fürstin Charlène: Traumatisches Jahr! Ein Vertrauter enthüllt die schlimme Wahrheit

Große Sorge um Charlène

"Man kann annehmen, dass Charlène ein sehr schwieriges Jahr mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen hatte. Wie viele Menschen, die ein solches Trauma erlitten haben, braucht sie Ruhe", erklärt der französische Journalist Stéphane Bern nun gegenüber "Gala.fr". Doch er gibt zu verstehen: "Die Kinder brauchen sie!" Und auch Fürst Albert "braucht seine Frau an seiner Seite".

In den letzten Monaten hat Charlène zahlreiche Termine verpasst, darunter sogar den Geburtstag ihrer Zwillinge Gabriella und Jacques. Umso wichtiger ist es der 43-Jährigen, dass die Familie in dieser schwierigen Zeit zusammenhält. Und das lässt Albert sich sicherlich nicht zweimal sagen! "Er liebt sie sehr und er kümmert sich sehr gut um seine Kinder", so Bern. "Er ist ein sehr mutiger Mann von großer moralischer Stärke und Charakter angesichts dieser Belastungsprobe."