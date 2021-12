Fürstin Charlène: Traurige Trennung an Weihnachten! Albert hat es bestätigt

Traurige Trennung an Weihnachten

Weihnachtslieder, kuschelige Schlafanzüge, Geschenke unterm Weihnachtsbaum... all das wird es für Charlène in diesem Jahr nicht geben. Denn wie ihr Ehemann nun bestätigt, muss sie auch weiterhin im Krankenhaus bleiben. "Fürstin Charlène erholt sich gemäß allen Erwartungen, dennoch wird es noch einige Monate dauern, bis ihre Gesundheit wieder vollständig hergestellt ist", verkündet Albert in einem offiziellen Statement.

Ganz einsam wird die 43-Jährige allerdings nicht sein, denn Albert und die Zwillinge wollen Charlène in der Klinik besuchen. Ein schwacher Trost, denn nach all den Strapazen ist ihr größter Wunsch, endlich nach Hause zurückkehren zu können...

