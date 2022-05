Fürstin Charlene und Fürst Albert: Es ist besiegelt! Wer bekommt jetzt die Zwillinge?

Und es wirkt so, als sei die Fürstin noch lange nicht genesen. Doch hinter den Palastmauern flüstern die Angestellten bereits, dass es das nahende Ehe-Aus sei, das Charlène so verzweifeln lässt. Denn der damit verbundene Kampf um die Zwillinge scheint aussichtslos. Als Thronfolger müssen Jacques und seine Schwester in Monaco bei Albert bleiben – mit oder ohne Charlène...