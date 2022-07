Fürstin Charlène & Fürst Albert: Getrennte Wege! Er hat sie eiskalt ersetzt

Albert lässt Charlène im Stich

Denn Albert hat den fürstlichen Alltag ganz offensichtlich längst ohne seine Frau durchgeplant. Und das scheint nichts mit ihrem Gesundheitszustand zu tun zu haben, denn auch die Fürstin nimmt wieder regelmäßig Termine wahr – allerdings ohne ihren Mann. Wenn es gilt, den Palast zu repräsentieren, ist das Fürstenpaar neuerdings auffallend oft getrennt unterwegs. So besuchte Albert Anfang Juli das Springreitturnier "Grand Prix du Prince" in Monte-Carlo gemeinsam mit seiner Nichte Charlotte Casiraghi, einen Tag darauf war er zu Gast in der Wiener Staatsoper – in Begleitung seiner Schwester Caroline, die ihn auch zum traditionellen Rosenball begleitete – nachdem der Fürst ein paar Tage zuvor an der 15. Weltkorallenriffkonferenz in Bremen teilnahm. Trotz seines vollen Terminkalenders wirkte Albert so gelöst wie lange nicht.

Die Fürstin kümmerte sich derweil um eigene Herzensprojekte, etwa den "Water Safety Day", den die ehemalige Olympiaschwimmerin gemeinsam mit ihrer Foundation das erste Mal seit 2019 wieder nach Monaco holte. Und während Albert in Bremen war, traf sie auf der Entbindungsstation des "Princess Grace"-Krankenhauses junge Eltern. Bei beiden Gelegenheiten machte auch sie einen entspannten, heiteren Eindruck. Sieht ganz so aus, als ob das Fürstenpaar trotz aller positiven Nachrichten getrennte Wege einschlägt. Obwohl es Charlène sichtlich besser geht, lässt Albert sie im Stich – wohl auch, weil er während ihrer langen Abwesenheit notgedrungen lernen musste, auf seine Schwestern, Nichten und Neffen zu vertrauen – und den Platz an seiner Seite nun längst anderweitig vergeben hat …

