Fürstin Charlène & Fürst Albert: Jaa, es ist wahr! Neue Fotos enthüllen ihr süßes Geheimnis

Charlène lächelt die Gerüchte weg

Mittlerweile dürfte auch der Palast mitbekommen haben, dass Royal-Fans aus aller Welt langsam unruhig werden. Besteht die Ehe von Charlène und Albert etwa nur noch auf dem Papier?

Die Gerüchte will das Paar so offenbar nicht akzeptieren. Deshalb wurde beim Großen Preis von Monaco am 28. Mai ein klares Statement von ihnen gesetzt. Hand in Hand spazierten Charlène und ihr Liebster herum und wirkten dabei so entspannt wie schon lange nicht mehr. Ehe-Drama? Von wegen!

Bleibt zu hoffen, dass dieser süße Auftritt nicht nur für die Kameras gedacht war...