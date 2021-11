Fürstin Charlène & Fürst Albert: Jetzt beginnt der Kampf um die Zwillinge!

Charlène hat ihre Kinder vermisst

"Es war eine sehr schwere Zeit, aber gleichzeitig auch wundervoll, in Südafrika zu sein", schwärmte Charlène offen. Neun Monate war die Fürstin angeblich wegen gesundheitlicher Probleme in ihrer alten Heimat geblieben. Desto gespannter wurde ihre Rückkehr erwartet. Man hoffte auf ein glückliches Wiedersehen. Doch die Stimmung am Fürstenhof blieb eisig. Charlène zog auch nicht in den Palast, sondern wurde nach kurzer Zeit an "einen geheimen Ort" gebracht – so eine Mitteilung des Fürstenhauses. Sicher sieht sie ihre Zwillinge auch dort, denn: "Ich freue mich so sehr, wieder zurück bei meinen Kindern zu sein", erklärte sie. Von Albert war aber nicht die Rede ...

Der reiste, kaum war seine Ehefrau wieder in Monte Carlo, zur Weltausstellung nach Dubai. Charlène nutzte die Zeit, um sie mit Jacques und Gabriella zu genießen. Nach der langen Trennung kämpft sie nun um die Liebe ihrer Kinder – will das Band zwischen ihnen stark machen. Ihr ist bewusst, dass sie bei einer Scheidung auf die beiden verzichten müsste. Würde Charlène nach Südafrika zurückkehren, muss Thronfolger Jacques in Monaco bleiben. Und ihn von seiner Zwillingsschwester Gabriella trennen? Das wäre zu grausam...

