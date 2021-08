Fürstin Charlène & Fürst Albert: Jubel-News! Darauf haben sie so lange gewartet

Endlich wieder vereint

Wie "Fox News" aus Palastkreisen erfahren hat, will Albert seine Charlène wohl bald in Südafrika besuchen. Dann könnte sie ihn und die Zwillinge endlich wieder in die Arme schließen! "Dies ist die längste Zeit, die ich von Europa und meinen Kindern getrennt war", klagt die ehemalige Schwimmerin gegenüber "People".

Dafür, dass sie bisher nicht nach Monaco zurückreisen konnte, hat Charlène in den letzten Wochen viel Hass von ihren Fans bekommen. Viele haben kein Verständnis dafür, dass sie so lange von ihrer Familie getrennt ist. Doch der Fürstin sind die Hände gebunden. Sie muss sich erst vollständig erholen, bevor sie wieder in ein Flugzeug steigen kann. Sollten die Gerüchte stimmen, dann kann sie ihre Liebsten aber wohl bald endlich wiedersehen...

