Fürstin Charlène und Fürst Albert: Nach Trennungsgerüchten - jetzt ist es offiziell

Bei der Grundsteinlegung wird deutlich, wie viel der Fürstin dieser Schritt bedeutet. Charlène schaut ihren Albert so verliebt an wie schon lange nicht mehr, als er eine bewegende Rede zum Tierwohl hält. Gerade an der Seite ihres Mannes Albert wirkt Charlène jetzt wieder total bei sich. Dabei sah das kürzlich noch ganz anders aus: Monatelang waren Fürst Albert II. und die Mutter seiner Zwillinge voneinander getrennt. Er saß mit den Kindern in Monaco, sie mit einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion in Südafrika. Danach ging es für die 44-Jährige in eine Klinik in der Schweiz, sie war völlig erschöpft und nicht in der Lage, das Leben am Hof wieder aufzunehmen.