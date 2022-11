Fürstin Charlène von Monaco: Foto aufgetaucht! Diese Blondine zerstört ihr Ehe-Glück

Eiszeit bei dem Fürstenpaar. Während Albert mit versteinerter Miene aufs Spielfeld starrt, blickt seine Frau grimmig ins Handy. Von der gerade noch so innig gezeigten Harmonie scheint nichts übrig zu sein …

Beim Rugby-Länderspiel Frankreich gegen Südafrika am 12. November in Marseille war die Stimmung deutlich unterkühlt. Dabei hatten Albert und Charlène bei ihrem jüngsten gemeinsamen Termin in New York noch so gelöst, innig und verliebt gewirkt wie lange nicht mehr … Doch nun sieht es ganz so aus, als sei die Versöhnung gescheitert.