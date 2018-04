"Full House"-Star John Stamos: Das Baby ist da!

"Full House"-Star John Stamos (54) ist Vater geworden. Auf seinem Instagram-Account teilte der Schauspieler selbst mit, dass er und seine Frau Caitlin McHugh (32) Eltern geworden sind.

"Von jetzt an werden das Beste an mir für immer meine Frau und mein Sohn sein", schrieb John Stamos auf seinem Profil in dem sozialen Netzwerk zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das zeigt wie das Neugeborene auf seiner Brust liegt.

John Stamos benennt seinen Sohn nach seinem Vater

Benannt hat er seinen Sohn nach seinem verstorbenen Vater. "Wilkommen Billy Stamos, lautet ein weiterer Satz unter dem süßen Vater-Sohn-Foto.

John Stamos und Caitlin McHugh haben im Februar geheiratet. Die frischgebackenen Eltern sind bereits seit 2016 ein Paar.

