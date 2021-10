Fuller Goldsmith: Der TV-Star stirbt mit nur 17 Jahren!

Unter anderem nahm er auch an der Sendung "Top Chef Junior" teil. Die Produktionsfirma der Show hat die traurige Todesnachricht nun bestätigt. "Wir sind bestürzt, vom Tod von Fuller Goldsmith, einem unserer "Top Chef Junior"-Ehemaligen, zu erfahren. Er war ein unglaublicher Koch und das stärkste Kind, das wir je kennenlernen durften. Von dem Moment an, als er uns vorgestellt wurde, wussten wir, dass er das Leben all jener verändern würde, die ihn treffen, und dass er die Welt des Kochens zum Besseren verändern wurde. Seiner Familie senden wir all unsere Liebe, während sie den Tod eines ganz besonderen Menschen betrauern", heißt es in einem Statement.