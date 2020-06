Fuller House: John Stamos macht Hoffnung auf Olsen-Comeback

Der Gag war flach, aber die "Full House"-Fans haben sich amüsiert. Denn schon früh stand fest, dass Mary-Kate und Ashley Olsen nicht bei der ersten Staffel von "Fuller House" mitwirken würden.

Doch trotz Abwesenheit der Olsen-Twins und trotz der eher durchwachsenen Kritiken, ist "Fuller House" für Netflix ein derartiger Erfolg geworden, dass schon wenige Tage nach dem Release der Deal für eine zweite Staffel eingetütet wurde.

John Stamos sieht das als zweite Chance, die Zwillinge wenigstens für einen Gastauftritt zu holen. „Sie sind willkommen. Letzten Abend traf ich Ashley und flehte sie an, in die Show zu kommen“, sagte er in der "Today" Show. „Wir würden sie total gerne bei uns haben. Ich weiß, dass jeder es lieben würden, sie zu sehen. Ich habe ein gutes Gefühl, was die Sache betrifft“, heizt er die Gerüchte um ein Comeback weiter an.

Die Gründe, warum die Olsens bei der ersten "Fuller House"-Staffel nicht schon dabei waren, sind immer noch unklar. Sie selbst behaupteten, man hätte sie gar nicht oder zumindest nicht rechtzeitig gefragt. Stamos und Co. behaupteten dem wäre so gewesen. Verschiedene Insider wiederum behaupteten, die Zwillinge möchten einfach nicht mehr vor die Kamera, hätten mit der Schauspielerei abgeschlossen und würden sich damit einfach nicht wohl fühlen.

Was auch immer wirklich der Fall war - John Stamos hat ein Ziel vor Augen und das möchte er unbedingt erreichen. Wir würden uns freuen, wenn er es schafft.