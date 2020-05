Fußball-Legende Gerd Strack ist tot!

Gerd Strack ist tot und der 1. FC Köln trauert um einen seiner erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Wie es heißt, soll der Fußballspieler am vergangenen Donnerstag an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben sein.

Gerd Strack feierte mega Erfolge

In den 1970er Jahren war Gerd Strack aus der Fußballwelt nicht wegzudenken. Er gewann mit dem FC 1978 das Double, dazu 1977 und 1983 den DFB-Pokal. 1983 feierte Gerd Strack in der Nationalelf einen seiner größten Erfolge. Durch seinen Kopfball sicherte er der Mannschaft in letzter Sekunde das Ticket zur EM 1984 in Frankreich. Nun schloss der Star für immer seine Augen! Sein langjähriger Mitspieler Toni Schumacher wendet sich mit einem traurigen Statement zu dem Tod von Gerd Strack an die Öffentlichkeit!

Kollegen trauern um Gerd Strack

"Ich bin geschockt und total traurig. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Emmy und den Kindern. Der Gerd war noch jünger als ich", heißt es von Fußballer Toni Schumacher gegenüber "Bild". Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Gerd Strack stattfinden wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich seine Familie noch nicht dazu.

