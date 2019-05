Fußball-Legende Manni Burgsmüller ist tot!

Reddit this

Schock-Nachricht für die Sportwelt! Am vergangen Samstag verstarb Manni Burgsmüller im Alter von 69 Jahren. Wie es heißt, soll der Fußballspieler eines natürliches Todes gestorben sein.

Manni Burgsmüller wurde tot in seiner Wohnung gefunden

Nachdem eine Freundin von Manni Burgsmüller immer wieder vergeblich probierte, den 69-Jährigen via zu erreichen, entschloss sie sich dazu, nach dem Rechten zu sehen und fand den Fußballspieler leblos in seiner Wohnung in Essen. Wie durch "Bild" weiter berichtet wird, soll der Sportler eines natürlichen Todes gestorben sein.

Manni Burgsmüller war eine deutsche Fußball-Legende

Seine größten Erfolge feierte Manni Burgsmüller zwischen 1969 und 1990. In dem Zeitraum, war der Fußballspieler in mehr als 440 Spielen in der Bundesliga auf dem Fußballfeld zu bewundern. Zu seinen wichtigsten Stationen zählten Borussia Dortmund, Werder Bremen, der 1. FC Nürnberg und Rot-Weiss Essen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Manni Brugsmüller stattfinden wird, ist nicht bekannt.