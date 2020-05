Fußballer Andrea Rinaldi stirbt mit nur 19 Jahren!

Andrea Rinaldi ist tot! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der 19-Jährige vollkommen unerwartet an einer Hirnblutung!

AC Legnano trauert um Andrea Rinaldi

Via Twitter meldet sich das Team von Andrea mit einer herzzerreißenden Nachricht an die Öffentlichkeit und bestätigt den Tod des 19-Jährigen: "Der AC Legnano, die Stadt und die gesamte Fußballwelt erleben heute einen der schwersten Tage. Andrea Rinaldi, unser Krieger, hat uns verlassen. Ein Aneurysma hat ihm das Leben genommen, als er noch keine 20 Jahre alt war Jahre. Er hatte ein ganzes Leben und eine hoffnungsvolle Karriere vor sich, die große Erfolge versprach. Eine plötzliche und schockierende Tragödie, die nur schwer vorstellbar ist", heißt es in dem Statement.

Il dolore del mondo lilla: Andrea Rinaldi ci ha lasciato https://t.co/45B9IrgVry — Legnano Calcio (@aclegnano) May 11, 2020

Andrea starb beim Training

Wie es durch einige italienische Medien heißt, soll Andrea beim Training in seinem Garten am Freitag zusammenbrechen sein. Doch obwohl er umgehend ins Krankenhaus nach Varese gebracht wurde, verlor er den Kampf ums Leben und schloss am Montag (11. Mai) für immer seine Augen. "Wie auf dem Platz, warst du immer der Letzte, der aufgibt. Auch dieses Mal hast du mit all deiner Macht gekämpft, nicht zu früh davonzufliegen", verkündet Champions-League-Viertelfinalist Atalanta Bergamo. Aus dessen Jugendakademie stammte Andrea.

