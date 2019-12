Fußballer Benik Afobe: 2-jährige Tochter Amora gestorben!

Der ehemalige Arsenal-Profi Benik Afobe steht unter Schock! Am Freitag wurde seine Tochter Amora mit einem schweren Infekt ins Krankenhaus eingeliefert. Doch die Hilfe der Ärzte kam für die 2-Jährige zu spät. Nur weniger Stunden später war sie tot.

Benik Afobes Tochter starb mit 2 Jahren

"Mit extrem schwerem Herzen muss die Familie Afobe die schreckliche Nachricht bestätigen, dass ihr erstes Kind, ihre geliebte Tochter Amora, 2, am späten Freitagabend verstorben ist", heißt es in dem offiziellen Statement. "Die Ärzte taten alles, was in ihrer Macht stand, aber sie erlitt eine Reihe schwerer Komplikationen und verstarb in den Armen ihrer Familie." Was die genaue Todesursache war, ist noch nicht bekannt.

Zahlreiche Vereine sprachen bereits ihr Beileid aus. "Diese Nachricht macht uns so traurig. Es gibt wichtigere Dinge als ", twitterte der AFC Bournemouth, bei dem Afobe zwei Jahre spielte. Auch Arsenal London meldete sich bereits zu Wort: "Wir sind zutiefst traurig darüber, dass Benik Afobes Tochter so tragisch ums Leben gekommen ist. Alle aus der Arsenal-Familie wünschen Benik und seiner Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft und Liebe."

