Fußballer Christian Mbulu stirbt mit nur 23 Jahren!

Christian Mbulu ist tot! Der 23-Jährige wurde am vergangenen Dienstag leblos in seinem Haus gefunden!

Christian Mbulu begann seine Karriere mit 17 Jahren

Christian Mbulu, der als britischer Nachwuchsspieler galt, hatte gerade erst als Innenverteidiger zu dem englischen Verein FC Morecambe gewechselt. Seine Karriere begann er im Alter von 17 Jahren in einer regionalen Liga in London. Zwei Jahre später unterschrieb er einen Profivertrag bei MC Millwall. Jetzt die erschütternde Nachricht: Christian Mbulu schloss im Alter von nur 23 Jahren für immer seine Augen.

Christian wurde in seinem Haus aufgefunden

Wie "Express" berichtet, soll der Sportler leblos in seinem Haus aufgefunden worden sein. Die Polizei sei am vergangenen Dienstag gegen halb zwei Uhr nachmittags zu seiner Adresse gerufen worden und machte dort den schrecklichen Fund. "Es wird davon ausgegangen, dass es keine verdächtigen Umstände im Zusammenhang mit seinem Tod gibt", so ein Sprecher der Polizei." Woran der Fußballer verstarb ist noch völlig unklar. Sein Verein Motherwell FC nimmt via Twitter Abschied von dem Spieler: "Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Christian Mbulu, einem ehemaligen Spieler des Vereins."

