Fußballer Joel Lobanzo stirbt im Alter von 17 Jahren

Der Tod von Joel Lobanzo ist für die ganze Fußballwelt ein Schock! Seine Mannschaft Royal Antwerpen nimmt voller Trauer Abschied von dem großen Talent. "Heute Nacht starb der 17-jährige Joel Lobanzo an einem Herzstillstand, den er am Dienstagabend erlitt. Unser tiefstes Mitgefühl an die Familie und Freunde von Joel", schreiben sie bei Facebook.