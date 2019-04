Fußballer Josef Šural ist tot!

Reddit this

Was für eine Tragödie! Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass mehrere Spieler des türkischen Verein Alanyaspor mit einem Minibus von einem Auswärtsspiel zurückfuhren, als sich das Fahrzeug plötzlich überschlug. Der Fahrer war mehreren berichten zufolge am Steuer eingeschlafen. Sechs Spieler wurden verletzt. Šural wurde sofort im Krankenhaus operiert, doch leider verstarb er an seinen schweren Verletzungen.

So erfolgreich war Josef Šural

Erst im Winter hatte der 28-Jährige von Sparta Prag in die türkische Süper Lig gewechselt. Im Laufe seiner Karriere erzielte er stolze 52 Tore. Außerdem absolvierte Josef 20 Spiele für die tschechische Nationalmannschaft. U.a. war er bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich vertreten. "Er war ein bescheidener und ehrlicher Kerl", lobte Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý.