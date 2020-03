Fußballer Peter Whittingham stirbt mit 35 Jahren!

Was für ein tragischer Unfall! Am 7. März besuchte Fußballer Peter Whittingham einen Pub in Barry. Dabei stürzte er so heftig, dass er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Nach bisherigen Ermittlungen gab es bei dem Vorfall keine Fremdeinwirkungen. Am Donnerstag erlag Peter letztendlich seinen Verletzungen.

Peter Whittinghams Frau ist schwanger

"Die Nachricht von Peters plötzlichem und vorzeitigem Tod hat uns bis in unser Fundament erschüttert. Unsere Liebe gilt seiner Frau Amanda, ihrem kleinen Sohn und ihrer Familie", schreibt sein ehemaliger Verein auf Twitter. Besonders tragisch: Peter hinterlässt nicht nur einen Sohn, sondern seine Frau ist auch noch schwanger mit dem zweiten Kind.

Peter Whittingham spielte zehn Jahre als Mittelfeldspieler lang für den Verein Cardiff City. Im Laufe seiner Karriere feierte er große Erfolge, stieg mit seinem Club sogar in die Premier League auf.

