Fußballspieler Pavel Pergl begeht Selbstmord!

Die Nachricht ist ein Schock für die Fußballwelt! Wie jetzt berichtet wurde, soll sich der 40-jährige Fußballspieler Pavel Pergl am ersten Mai in seiner Wahlheimat Magdeburg das Leben genommen haben. Warum der gebürtige Tscheche diesen Schritt ging, ist noch nicht bekannt.

Pavel Pergl legte steile Karriere bei Dynamo Dresden hin

Pavel Pergl wurde vor allem durch seine Rolle als Ex-Verteidiger des Fußballvereins Dynamo Dresden bekannt. Laut "Bild" soll sich der Fußball-Star in seiner deutschen Wahlheimat Sachsen-Anhalt dann am ersten Mai das Leben genommen haben. Warum er dies tat, ist der Öffentlichkeit noch nicht bekannt.

Pavel Pergl: Sein Verein trauert

Nachdem die schreckliche Nachricht über den Tod von Pavel Pergl veröffentlicht wurde, meldete sich sein Verein mit einem rührenden Statement zu Wort. So heißt es bei "Facebook": "Uns hat eine tragische Neuigkeit erreicht. Pavel hat sein Spartatrikot bereits im Alter von zehn Jahren getragen und insgesamt 68 Spiele in der ersten Mannschaft gespielt. Ruhe in Frieden."