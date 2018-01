G. G. Anderson: Mysteriöser Todesfall

Es ist nun schon über ein Jahr her, dass G. G. Anderson sich für immer von seinem Vater verabschieden musste. Noch heute treibt ihm der Gedanke daran die Tränen in die Augen.

„Die Ärzte können mir bis heute nicht sagen, an was er gestorben ist“, verrät er gegenüber „Freizeitwoche“. „Die Todesursache ist ungeklärt.“ Allerdings hat der Sänger eine Vermutung. Alles fing damit an, dass seine Mutter Irmgard Anfang 2016 völlig überraschend starb, nachdem sie sich einen Krankenhaus-Keim einfing. Mit Papa Willi ging es danach nur noch bergab.

Der 91-Jährige wurde pflegebedürftig und zog in ein Heim. „Morgens hatte er Lust auf ein Honigbrötchen“, erinnert Anderson sich zurück. „Die Pflegerin brachte es ihm. Als sie den Teller abräumen wollte, war er für immer eingeschlafen.“ Er ist sich sicher, dass sein Vater seiner Mutter in den Tod folgen wollte.

„Papa ist an gebrochenem Herzen gestorben“, erklärt der 68-Jährige. „Er hätte es nie zugegeben, das war eine andere Generation, die nicht über Gefühle sprach. Aber der schmerzliche Verlust ging ihm doch sehr nahe. Die beiden waren 67 Jahre verheiratet, haben alles zusammen gemacht, hatten den gleichen Humor.“

Zum Glück ist Andersons Ehefrau Monika immer an seiner Seite und hilft ihm, diese schwierige Zeit zu überstehen.