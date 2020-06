Gabby Rinne: Dreiste Lästereien über Freundin Leo!

Im Flüsterton vertraute Gabby Dschungel-Mitbewohner Jochen Bendel (46) an: "Es war ja so, dass drei Mädchen von der Jury in die Band gewählt wurden und eins vom Publikum. Leo wurde als Erste gewählt."

Warum ausgerechnet die als erste den Sprung in die Casting-Truppe schaffte, erklärt Gabby sich wie folgt: "Die kannte Detlef auch und so ich glaube die hatte einen Deal mit dem, das würde die niemals zugeben, aber ich schwör's dir. Leo ist erst seit zwei Jahren gegroundet, vorher war das 'ne richtige Hexe, 'ne richtige Mobberin, wirklich."

Was Leo von den Unterstellungen ihrer "Freundin" hält, ist nicht bekannt. Einzig Detlef D! Soost hat sich bislang gegenüber Bild.de zu den Vorwürfen geäußert: "Ich kann versichern, das gab es nicht. Es gab auch keinen Grund dafür, denn alle, die im Finale waren, hatten Talent."

Fest steht: Sympathiepunkte hat Gabby mit ihrem Verhalten sicherlich nicht gesammelt unabhängig davon, ob an den Vorwürfen etwas dran ist. Überhaupt sinkt die Ex-"Queensberry"-Sängerin im Ansehen der Zuschauer und Dschungel-Mitstreiter: Nach ihrer mehr als bescheidenen Vorstellung bei der Gruppen-Dschungelprüfung "Der Preis ist Reis", zog Julian F.M. Stoeckel nach seinem Auszug ordentlich vom Leder, enthüllte gegenüber Bild.de genervt: "Gabby ist die Nervkuh im Camp."

So wird das nichts mit der Dschungelkrone...