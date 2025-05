Gabriel Kelly & Ann-Kathrin Bendixen: Nach den Gerüchten! Jetzt ist es offiziell

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, sind Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen wieder gemeinsam in einer Show! Sie stürzen sich in das Abenteuer der Show "Most Wanted" von Joyn. Ein echtes Abenteuer!

In der Show sind die prominenten Kandidaten auf der Flucht und werden von Huntern, in diesem Fall sind es Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin, gejagt. Das Ziel: Fünf Tage lang unter dem Radar bleiben und nicht erwischt werden. Dabei haben sie weder Geld noch ein Handy dabei!

Gabriel und Ann-Kathrin sind ein eingespieltes Team. Und der Abenteuer-Urlaub durch Asien verschafft ihnen in der Wildnis sicher den ein oder anderen Vorteil! Ob sie deswegen gute Chancen haben zu gewinnen? Man darf gespannt sein! Die Konkurrenz ist jedenfalls stark. Denn auch Paul Janke, Flying Uwe und Christo Manazidis sind dabei.

Ab dem 14. Mai wird die Sendung exklusiv auf Joyn ausgestrahlt.

