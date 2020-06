Gabby Rinne: Die Queensberry-Sängerin macht Werbung für Erotikversand

Nach ihrer Gesangskarriere bei der Popstars-Band „Queensberry“ und ihrer Teilnahme an der achten Staffel des Dschungelcamps hat Gabby Rinne nun einen neuen Job an Land gezogen: Die 26-Jährige ist das neue Werbegesicht des Online-Erotikversands „Orion“! Ihre sexy Auftritte haben sich also ausgezahlt: Seit diesem Monat ziert sie das Cover des Bestell-Katalogs, der eine Auflage von 400.000 Stück hat.