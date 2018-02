Gänsehaut-Moment: Dieser Fan stahl Helene Fischer die Show

Helene Fischer ist endlich wieder gesund und kann voller Energie auf der Bühne stehen. Momentan sorgt sie in Oberhausen für Gänsehautmomente bei ihren Fans.

Doch bei ihrem zweiten Konzert in der Stadt erwartete die Sängerin eine große Überrschung. Die 33-Jährige holte einen Fan auf die Bühne, der unbedingt mit ihr singen wollte. Doch Helene hatte nicht damit gerechnet, dass die junge Frau so eine tolle Stimme hat! Svenja hielt ihr Idol an den Händen und sang „Und morgen früh küss ich dich wach“. Selbst die hohen Passagen saßen perfekt!

Da konnte der Schlager-Star nur staunen und begeistert auf der Stelle hüpfen. Auch das Publikum rastete komplett aus und belohnte Svenja mit einem riesigen Applaus. Zum Schluss gab es sogar noch eine dicke Umarmung von Helene!

„Von diesem Moment werde ich noch in Jahren erzählen und in Erinnerungen schwelgen.... unfassbar, was die Frau mit mir macht...ich habe ihr tief in die Augen gesehen und dort etwas gefunden, was ich noch nie gesehen habe...“, schwärmte Svenja anschließend auf ihrer Instagram-Seite. Hach!