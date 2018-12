Galt MacDermot: Der Komponist ist tot

In Südafrika studierte er afrikanische Musik, spielte Blockflöte, Klavier und Violine und begeisterte die Menschen mit Swing und Jazz. Sogar zwei Grammys gewann er für „African Walz“ und feierte am Broadway mit dem Stück „Hair“ Premiere.

Mit „Two Gentlemen of Verona“ landete er zehn Jahre später einen weiteren Hit. Seine Songs „Age Of Aquarius“ und „Let The Sun Shine In“ wurden Hymnen der Hippie-Generation.

Im Jahr 2006 veröffentlichte der Hip-Hop-Produzent „Oh No“, welcher auf der Musik von Galt MacDermot basiert. Der Song „Woo Hah!! Got You All in Chec“k des Rappers Busta Rhymes basiert auf Galt MacDermots Stück „Space“.