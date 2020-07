Galyn Görg: Serien-Star stirbt mit nur 55 Jahren!

Galyn erlag am Dienstag, nur einen Tag vor ihrem 56. Geburtstag, ihrem Krebsleiden. Die tückische Krankheit wurde zuvor in der Lunge diagnostiziert und hatte sich bereits im ganzen Körper ausgebreitet. Galyns Schwester Gentry gab die traurige Nachricht von ihrem Tod auf Facebook bekannt. "Galyn Görg war und ist ein großer Teil unserer Familie, sie bedeutet jedem von uns so viel", heißt es in dem Statement. "Die Ärzte gaben ihr nur noch wenige Tage, höchstens einige Wochen. Doch bis zuletzt hat Galyn auf ein Wunder gehofft."

Auch von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns dieses Jahr schon verabschieden: