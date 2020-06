Game of Thrones: Das neue Promo-Plakat sorgt für großes Aufsehen!

Achtung, Spoiler!

Dabei wurde der Lord Kommandant im Finale von Staffel fünf von den Brüdern der Nachtwache brutal hingerichtet. Kehrt Jon Snow in der neuen Staffel nun zurück? Über diese Frage sich Serienfans weltweit derzeit den Kopf. Die Hinweise, der Serienliebling würde seine Hinrichtung überleben, verdichten sich mit dem Plakat jedenfalls weiter.

Bereits zu Beginn der Dreharbeiten für Staffel sechs wurde über diese Theorie spekuliert, als Schauspieler Kit Harrington mit langen Haaren beim Tennisspielen gesehen wurde. Schließlich hatte der Schauspieler stets beteuert, sich nach seiner Rolle bei „Game of Thrones“ wieder einen Kurzhaarschnitt zulegen zu wollen. Kurz darauf wurde der Brite auch am Set von Staffel sechs gesehen, was die Spekulationen um seine Serien-Rückkehr erneut anheizte.