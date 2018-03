Ganz die Mama: Bushido zeigt seine hübsche Tochter Aaliyah

Bushidos Kinder sind sein ganzer Stolz. In dem Video zu seinem Song „Papa“ zeigte er erstmals seine fünf Sprösslinge. Eines brachte seine Frau mit in die Ehe. Ansonsten hält der 39-Jährige die Kids lieber aus der Öffentlichkeit heraus.

Nun machte er allerdings eine Ausnahme und postete einen Schnappschuss seiner Tochter Aaliyah. Die Fünfjährige ist ihrer Mama Anna-Maria Ferchichi wie aus dem Gesicht geschnitten und posiert strahlend für die Kamera. Die Namen seines jüngsten Sohnes und seiner Zwillinge hält der Musiker bisher geheim.

Ein Beitrag geteilt von Bushido (@bush1do) am Feb 28, 2018 um 9:11 PST

Im September 2015 verriet der Rapper in einem Interview, dass er sich durchaus vorstellen könnte, weitere Kinder zu bekommen. „Wenn meine Frau wieder schwanger werden würde – also wenn das Schicksal und der liebe Gott es so möchte und noch ein Kind zur Welt käme, dann kommt eben das sechste Kind zur Welt. Es gibt keine Obergrenze“, erklärte er damals.