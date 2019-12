Gerd Baltus: Der "Tatort"-Schauspieler ist gestorben

Deutschland trauert um einen beliebten Schauspieler: Gerd Baltus ist gestorben.

Wie seine Ehefrau gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, verstarb der Schauspieler am am Freitag im Alter von 87 Jahren in Hamburg.

Als einer der meistbeschäftigten deutschen - spielte der gebürtige Bremer Gerd Baltus im Verlauf seiner Karriere in zahrleichen bekannten Fernsehserieb, darunter auch "Der Kommissar“ und "Derrick" sowie "Unser Lehrer Doktor Specht", "Ein Bayer auf Rügen" oder "Großstadtrevier".

Auch für den " " stand Gerd Baltus fünfmal vor der Kamera und glänzte zudem in der "Schwarzwaldklinik".

In den vergangenen Jahren spielte der Schauspieler " " und zuletzt in "Danni Lowinski"; auch Gerd Baltus Sohn Philipp Baltus entschied sich für die Schauspielerei und drehte in dem Film "Der Mann, der alles kann" an der Seite seines bekannten Vaters.