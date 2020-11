Garrett Lockhart: Der DJ stirbt mit nur 30 Jahren

Trauriger Abschied von Garrett

"Am Montag, dem 23. November, hat die Welt eine wundervolle Seele verloren", heißt es in dem Statement auf Instagram. "Garretts Wirklichkeit und Seele leben mit der Musik, die er geteilt hat, weiter. Ruhe in Frieden Garret, wir lieben dich."

Unter dem Statement häufen sich bereits die schockierten Kommentare von trauernden Fans und Freunden:

"Schockierende und schreckliche Neuigkeiten. Extrem talentierter Künstler und großartiger Mensch. Viel Liebe und Gebete an seine Familie und seine Lieben."

"Keine Worte. Ich werde dich so sehr vermissen, mein Freund."

"Beileid an seine Familie und Freunde. Vielen Dank für deine tolle Musik und Energie."

Garrett versuchte seit einiger Zeit, sich als DJ einen Namen zu machen. Auf Instagram versorgte er seine 94.000 Follower immer wieder mit coolen Videos von seinen Auftritten. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er seinen beliebten "Castle in the Sky"-Remix...