Geburt doch später? Herzogin Meghan darf noch fliegen

Geht der Baby-Countdown etwa in die Verlängerung?

Hochspannung unter den royalen Fans: Weltweit warten Anhänger des britischen Königshauses voller Vorfreude auf die Geburt von Herzogin Meghans und Prinz Harrys erstem Nachwuchs.

Während bisher gemunkelt wurde, dass Baby Sussex jeden Moment das Licht der Welt erblicken könnte, sorgt diese Meldung für eine Verschnaufpause im großen Baby-Countdown!

Hochschwangere Meghan: Sie darf noch fliegen!

Wie britische Medien berichten, gibt es ein eindeuiges Indiz, dass der royalen Sprössling von und noch nicht in den Startlöchern uz stehen scheint: So flog das Paar jetzt in seinem Privatjet nach Windsor!

Doch nicht nur die Tatsache, dass die werdende Mutter noch fliegen darf, sorgt für Entspannung bei den gespannten Fans: So verlautet Radar Online, dass Herzogin Meghan auf ihrem Anwesen nicht mehr unter der dauerhaften Beobachtung von medizinischem Personal stehe.

Tja, es scheint, als würde sich Baby Sussex doch noch etwas Zeit lassen...