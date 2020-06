Geburtstags-Sex mit einem Schüler: Lehrerin muss ins Gefängnis

Die 23-Jährige hatte den Jungen über soziale Medien kontaktiert und nach seiner Nummer gefragt. Dann lud sie ihn zum Essen ein und kaufte ihm Geschenke. McBrearty buchte ein Hotelzimmer, in dem es dann zum Sex zwischen den beiden kam. Außerdem sollen sie im Haus ihrer Eltern, in ihrem Auto und in einer Garage miteinander geschlafen haben. Dies soll ein „Geburtstagsgeschenk“ für den Jungen gewesen sein.