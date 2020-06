Lebensgefahr! Gefährliche Virus-Erkrankung breitet sich in Deutschland aus

Besonders zum Winteranfang leiden viele unter der Krankheit, wie der „Stern“ berichtet. In diesem Jahr gebe es rund 40 Prozent mehr Ansteckung als 2016. Zwar verbreitet sich die Infektion in ganz Deutschland, besonders betroffen sollen aber Menschen in Norddeutschland sein – vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein ist die Krankheit auf dem Vormarsch.

Für Kleinkinder und Babys kann der Virus sogar lebensgefährlich sein. Todesfälle kamen in Deutschland bisher aber kaum vor. Vorbeugen gegen die Viren hilft vor allem Händewaschen – so kann man sich am besten gegen die Infektion schützen.