Gefährliche Wetterlage in den nächsten Tagen!

In den nächsten Tagen droht besonders in den Morgenstunden dichter Nebel – und das kann durchaus sogar sehr gefährlich sein. Denn immer wieder kommt es durch Nebel zu Autounfällen, da die Sicht sehr eingeschränkt ist. Erst in der letzten Nacht kam es wegen Nebel zu einem schweren Autounfall in Regensburg.

Der Nebel hält teilweise bis in die Mittagsstunden an. Neben dem Nebel wird es auch insgesamt wieder ungemütlicher: Am Wochenende soll es heftig regnen und mit teilweise nicht mehr als 17 Grad wird es wieder richtig kalt.

Mit dem Goldenen Herbst war es das wohl erstmal immer wieder. Zum Ende des Monats soll es aber laut Langzeitprognosen wieder etwas schöner werden.