Gefährlicher Blauhai auf Sylt angeschwemmt!

Schock in Sylt: Ein Blauhai wurde auf Sylt angeschwemmt – und er gilt als besonders gefährlich!

Im Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum in Schleswig-Holstein soll das Tier untersucht werden, erklärte Christof Goetze von „Schutzstation Wattenmeer“ am Donnerstag.

Der Blauhai ist stolze 2,25 Meter lang und kommt in dieser Jahreszeit nur extrem selten in der Nordsee vor. Er sei nicht angriffslustig, gilt aber dennoch als sehr gefährlich. Es ist bisher nicht bekannt, weshalb der Blauhai auf Sylt angeschwemmt wurde. "Wir konnten es erst nicht glauben, bis wir Fotos von dem Tier gesehen haben, die uns die Finder per E-Mail zugeschickt haben", sagte ein weiterer Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer der "Sylter Rundschau".