Gefährlicher Orkan: Der Eis-Sturm ist in Deutschland da!

Erste Ausläufer des Mega-Orkans haben den Westen Deutschlands erreicht. Am Donnerstag soll es dann richtig heftig werden. Die Wetterdienste warnen schon jetzt vor dem gefährlichen Sturmtief.

In Nordrhein-Westfalen hat der Orkan schon jetzt für Chaos gesorgt. Drei Busse mit Schulkindern sind bei Glatteis in NRW verunglückt – es gab mehrere Verletzte. In Euskirchen gab es ebenfalls wegen Glatteis einen Unfall mit einem Bus und in Nümbrecht ist ein Bus von der Fahrbahn abgekommen. +

Die Autobahn A2 musste zwischen Herford und Vlotho gesperrt werden, da sich dort ein Lastwagen auf der Fahrbahn gedreht hatte. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Rheinland-Pfalz kam es wegen Schnee, Glatteis und Sturm zu mehreren Verkehrsunfällen.

Orkan „Friederike“: So heftig wird der Sturm am Donnerstag

Am Mittwoch ist es zwar auch schon stürmisch, richtig heftig soll es aber am Donnerstag werden: Der Orkan nimmt an Stärke zu und zieht dann über ganz Deutschland – besonders betroffen sind dann aber der Norden und Osten Deutschlands. Im Harz werden bis zu 150 Stundenkilometer erreicht und sogar im Flachland sollen die Orkanböen bei 100 km/h liegen.

Neben dem Sturm sind auch Gewitter, Graupel und heftige Niederschläge möglich – Wetterdienste haben entsprechende Vorwarnungen für Donnerstag herausgegeben. Im Bahn- oder Flugverkehr muss mit Verspätungen oder Ausfällen gerechnet werden – es ist sogar möglich, dass ganze Bahnstrecken gesperrt werden.