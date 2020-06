Gefährlicher Trend: Frauen schmieren sich Vick VapoRub auf ihre Vagina!

Die Vagina braucht keine extra Reinigung durch Vick VapoRub! Eine gesunde Vagina säubert sich von innen gan alleine. Und zur täglichen Routine reichen Wasser und eine ph-neutrale Seife, die außen angewendet wird. Eine Ladung Vick VapoRub kann hingegen dazu führen, dass ex extrem brennt und wehtut. Es kann außerdem die natürlich Scheidenflora zerstören, dadurch können Bakterien in die Schleimhaut eindringen und so zu Infektionen führen!

Also Mädels: Finger weg!