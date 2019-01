Geheimtipp Smoothie: Die Beauty-Tricks der Stars!

Die wissen, wie es richtig geht! Egal, wo sie erscheinen: Unsere sorgen stets für einen absoluten "Wow"-Auftritt! Doch was ist eigentlich ihr Geheimnis? Ist es Sport? Die richtige Ernährung? Oder Smoothies? Wir haben die Stars ganz genau unter die Lupe genommen und ein paar Geheimnisse für dich erfahren...

Sophia Thiel: Trainiert ins neue Jahr! Auf diesen Smoothie schwört die Bloggerin!

Darauf schwören Helene Fischer, Verona Pooth und Co.

Wie verrät, ist für sie die richtige Schärfe ausschlaggebend. So berichtet sie gegenüber "Closer": "Ich würze sehr gerne mit Chili." setzt hingegen auf Low Carb. So beichtet die Katze: "Ein Super-Gericht ist einfach Gemüse mit Rumpsteak." Aber auch Ingwer ist nicht zu unterschätzen. Diese Meinung vertritt zumindest : "Ich schwöre auf Ingwer. Die Knolle ist eine Allzweckwaffe." Und wie bekommst du einen flachen Bauch á la ? Die Antwortet lautet: "5-2-Prinzip". An diesen einfachen Trick kann sich jeder halten: An fünf Tagen in der Woche wird wenig und gesund gegessen, an zwei Tagen dann geschlemmt. Aber auch Schlaf und gute Fette sollten nicht außer Acht gelassen werden!

Barbara Schöneberger hat vier Kilo im Schlaf abgenommen!

Obwohl eine echte Power-Frau ist und regelmäßig Bilder von sich beim Sport via "Social Media" teilt, ist Schlaf für sie eine echte -"Allzweckwaffe". So erklärt die Moderatorin: "Ich habe vier Kilo abgenommen. Und das nur, indem ich viel und regelmäßig geschlafen habe." hingegen schwört auf gute Fette: "Mir war nie bewusst, wie wichtig gute Fette, wie Lein-, oder Kokosöl - für den Körper sind." ist dafür ein absoluter Fan von "Flüssignahrung". Vor allem Avocado Smoothies haben es der Beauty angetan. Und das aus einem ganz bestimmen Grund: "In Obst-Smoothies ist zu viel Fruchtzucker, also Kalorien!" Marielle Ahrens sieht dies jedoch anders...

Barbara Meier: Neujahrs-Detox? Ihr Tipp für den perfekten Model-Glow!

Mariella Ahrens liebt grüne Smoothies

Während Jana Ina auf den Avocado-Smoothie schwört, ist Mariella Ahrens ein absoluter Fan von grünen Smoothies und Obst. So erklärt sie gegenüber "Closer": "Ich trinke grüne Smoothies und mache Obst- und Gemüsetage! Und ich esse seit Jahren abends keine Kohlenhydrate mehr." Die Freundin von , Hanna Weig, liebt im Gegensatz dazu Saftkuren: "Sie helfen, um zum Wunschgewicht zu kommen. Aber jeder muss da seine eigene Erfahrung machen." Wer nicht so der Saft-Fan ist, kann sein Wasser mit ein wenig Zitrone verfeinern. stellt klar: "Es gibt nichts Besseres!"

