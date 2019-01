Genervt von Kate

Reddit this

Gerade mal ein paar Wochen ist Kate Hudson mit Madonna Ex und Baseball-Spieler Alex Rodriguez, kurz A-Rod, zusammen, da hat die Schauspielerin es schon geschafft, dass alle um sie herum total genervt sind. Angefangen bei Alex' Teamkollegen!

"Erst mussten wir uns mit dem ganzen Chaos befassen, jetzt haben wir das gleiche Problem mit Kate", lästerte ein Team-Insider laut Msnbc.msn.com. "Dabei sind sie nicht mal besonders lange zusammen!" Das hat Kate allerdings nicht davon abgehalten, Ryder, ihren Knirps mit Ex-Mann Chris Robinson, den neuen Lover vorzustellen und sich mal wieder kopfüber in die nächste Beziehung zu stürzen. Eine Sache, die Kates Mama Goldie Hawn gehörig gegen den Strich geht! "Goldie findet, es ist höchste Zeit, dass Kate endlich zur Ruhe kommt und mit dem ständigen Daten aufhört", so ein Bekannter laut der britischen "Daily Mail". "Seit ihrer Scheidung von Chris Robinson hatte sie eine Reihe von Freunden und es ist immer nach dem gleichen Muster verlaufen. Sie verliebt sich schnell und heftig, fängt dann an, sich zu langweilen oder endet mit einem gebrochenen Herzen."