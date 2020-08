Georg Volkert: Die Fußball-Legende ist tot!

Georg "Schorsch" Volkert ist tot. Der ehemalige Fußballprofi starb am vergangenen Sonntag im bayrischen Erlangen an Herzversagen. Vor drei Jahren erlitt er einen schweren Herzinfarkt. Zehn Tage kämpften die Mediziner damals um sein Leben. "Er hatte ein sehr krankes Herz, was die Ärzte ziemlich entsetzte. Es ist ein Wunder, dass er das überhaupt überlebt hat. Davon hat er sich nie mehr richtig erholt", erzählt seine Tochter Manuela Mohr jetzt der Zeitung "Hamburger Morgenpost". "In diesem März ging es mit meinem Papa rapide bergab. Es war ein regelrechtes Drama." Jetzt wurde Volkert von seinen Schmerzen erlöst.