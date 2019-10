George & Amal Clooney: Gefängnis-Schock!

Reddit this

arbeitet erfolgreich als Anwältin für Menschenrechte. Doch ihre Schwester Tala Alamuddin Le Tallec nimmt es mit dem Gesetzt nicht ganz so genau...

Tala Alamuddin Le Tallec wurde von der Polizei erwischt

Die britische "Daily Mail" berichtet jetzt, dass Amals Schwester im Alkohol am Steuer in Singapur erwischt wurde. Bevor sich die 47-Jährige ins Auto setzte, trank sie zwei Gläser Wein und Glas Champagner in einer Bar. Auf dem Rückweg wurde Tala Alamuddin Le Tallec von der Polizei aus dem Verkehr gefischt, weil sie Probleme mit ihrer Handbremse hatte und dann auch aus Versehen das Gaspedal trat.

George Clooney: Bittere Vorwürfe! Jetzt fliegt ihm alles um die Ohren

Amal Clooneys Schwester muss ins Gefängnis

Bei der Kontrolle wurde jedoch nicht nur der Alkoholkonsum bemängelt. Tala Alamuddin Le Tallec fuhr ohne Autoversicherung und Fahrerlaubnis. Die Konsquenz: Die Schwägerin von muss für drei Wochen ins , 4000 Euro Strafe zahlen und ihren Führerschein für vier Jahre abgeben. Was wohl Schwester Amal dazu sagt? Bisher meldete sich zu dem Vorfall noch nicht zu Wort...

Hat George Clooney ein uneheliches Kind? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: