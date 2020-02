Reddit this

George & Amal Clooney: Großes Drama in ihrer Villa in Sonning!

In Großbritannien trieb gerade Sturm Dennis sein Unwesen. Der Wind war sogar so schlimm, dass die Themse überflutete. Zahlreiche Flüge und Züge mussten gestrichen werden. Es herrschte Chaos in England. Auch -Star und seine Frau Amal sind betroffen...

Flut-Drama bei George und Amal Clooney

Die beiden besitzen seit 2016 im britischen Örtchen Sonnig (60 Kilometer von London entfernt) ein luxuriöses Anwesen. Doch leider ist das momentan kaum mehr wiederzuerkennen. Auf Fotos, die jetzt aufgetaucht sind, steht der Rasen, der Tennisplatz und die Veranda komplett unter Wasser. Glücklicherweise ist die Flut bisher noch nicht ans Haus gelangt. Ob sich George, Amal und die Zwillinge gerade in Sonning aufhalten, ist nicht bekannt.

Der materielle Schaden dürfte jedenfalls immens sein. Denn die Villa von George und Amal wurde 2016 komplett renoviert. Neben neun Schlafzimmern, acht Bädern und sechs Wohnräumen gibt's ein Fitnessstudio, ein Schwimmbad inklusive Pool-Haus, ein Heimkino und Tennisplatz. Wert: ca. 14 Millionen Dollar…

